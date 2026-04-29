Megfojtotta egy nő a férjét Pécsett, jogerősen is elítélték
2026. április 29. szerda 15:17
A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sikeresen indítványozta a házastársát megfojtó nő büntetésének súlyosítását.
Az elsőfokú bíróság ítéletének tényállása szerint a vádlott nő és a sértett több évtizede
házastársak voltak. Mindketten rendszeresen fogyasztottak alkoholt, gyakran veszekedtek.
2024. május 31-én este és június 1-jén dél közötti, pontosan nem megállapítható
időben alkoholfogyasztást követően ismét veszekedni kezdtek, majd a vádlott a
széken ülő sértett fejét többször ököllel és egy serpenyővel megütötte, orrát és száját
befedte és nyakát megragadva fojtogatta a férfit.
A nő csak akkor engedte el férje nyakát, amikor ő már nem mutatott életjeleket.
A nő 2024. június 1-jén a segélyhívón bejelentette, hogy férje elájult, olyan, mintha
meghalt volna. A kiérkező mentők már csak a sértett halálát tudták megállapítani.
A vádlott bántalmazásától a sértettnek számos sérülése keletkezett, halálát fulladás
okozta.
A Pécsi Törvényszék emberölés bűntettében mondta ki bűnösnek a nőt, őt hét év hat
hónap börtönre ítélte, megállapította, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható és
mellékbüntetésül hét évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától.
Az ítélet ellen az ügyész a büntetés súlyosítása, a vádlott és védője elsősorban felmentés, másodsorban enyhítés érdekében fellebbezett.
A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség az ügyészi fellebbezést fenntartotta és a tíz éves
középmértéket meg sem közelítő tartamú szabadságvesztés és a közügyektől eltiltás
súlyosítását indítványozta.
A Pécsi Ítélőtábla ma kihirdetett, jogerős határozatában a szabadságvesztés tartamát
kilenc, a közügyektől eltiltás tartamát tíz évre súlyosította.
Forrás: Pécsi Fellebbviteli Főügyészség
