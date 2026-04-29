Megfojtotta egy nő a férjét Pécsett, jogerősen is elítélték

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sikeresen indítványozta a házastársát megfojtó nő büntetésének súlyosítását.



Az elsőfokú bíróság ítéletének tényállása szerint a vádlott nő és a sértett több évtizede

házastársak voltak. Mindketten rendszeresen fogyasztottak alkoholt, gyakran veszekedtek.



2024. május 31-én este és június 1-jén dél közötti, pontosan nem megállapítható

időben alkoholfogyasztást követően ismét veszekedni kezdtek, majd a vádlott a

széken ülő sértett fejét többször ököllel és egy serpenyővel megütötte, orrát és száját

befedte és nyakát megragadva fojtogatta a férfit.

A nő csak akkor engedte el férje nyakát, amikor ő már nem mutatott életjeleket.



A nő 2024. június 1-jén a segélyhívón bejelentette, hogy férje elájult, olyan, mintha

meghalt volna. A kiérkező mentők már csak a sértett halálát tudták megállapítani.



A vádlott bántalmazásától a sértettnek számos sérülése keletkezett, halálát fulladás

okozta.



A Pécsi Törvényszék emberölés bűntettében mondta ki bűnösnek a nőt, őt hét év hat

hónap börtönre ítélte, megállapította, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható és

mellékbüntetésül hét évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától.



Az ítélet ellen az ügyész a büntetés súlyosítása, a vádlott és védője elsősorban felmentés, másodsorban enyhítés érdekében fellebbezett.



A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség az ügyészi fellebbezést fenntartotta és a tíz éves

középmértéket meg sem közelítő tartamú szabadságvesztés és a közügyektől eltiltás

súlyosítását indítványozta.



A Pécsi Ítélőtábla ma kihirdetett, jogerős határozatában a szabadságvesztés tartamát

kilenc, a közügyektől eltiltás tartamát tíz évre súlyosította.