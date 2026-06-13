Zivatarok érhetik el Baranyát vasárnap délután
2026. június 13. szombat 17:10
Éjszakára a gomolyfelhők összeesnek, nagyrészt kiderül az ég, de egy hullámzó frontrendszer hatására hajnaltól képződnek, illetve érkeznek is fölénk felhők, néhol gyenge csapadék nem kizárt.
Vasárnap napközben változó felhőzetre számíthatunk általában többórás napsütéssel. Délelőtt még kevés, délutántól viszont egyre több helyen, legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható zápor, zivatar.
Délnyugaton heves zivatar is lehet.
A nyugati, északnyugati szelet élénk, ma néhol, holnap hazánk északkeleti, északi felén többfelé kísérhetik erős lökések.
Zivatarok környezetében viharossá fokozódhat a légmozgás.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 17 fok között várható, a hidegre hajlamos északkeleti helyeken lesz hűvösebb a hajnal.
A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap döntően 24 és 28 fok között valószínű.
MTI
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