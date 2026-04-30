Gyermekpornográfia miatt kerestek az angolok egy pécsi férfit, a magyar rendőrök elkapták - Videó!

Meztelen kislányokról készített felvételeket egy pécsi férfi, gyermekpornográfiával gyanúsítják. Letartóztatásba került.

Az Egyesült Királyságból érkezett jelzés a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó (KR NNI) Kiberbűnözés Elleni Főosztályához egy pécsi férfiról. Az angol rendőrök azért keresték meg magyar kollégáikat, mert az 50 éves magyar állampolgárral szemben büntetőeljárást folytatnak, és felmerült az ügyében magyar sértett is. Utóbbi azonosításában, illetve a férfi elfogásában kérték a segítséget.

Az átadott információk alapján kiderült, hogy a gyanú szerint a férfi Blackburnben kiskorú lányokat akart lefotózni. Amikor a mobiltelefonját lefoglalták, olyan 2024-es felvételeket találtak, amiken gyereklányok szerepeltek meztelenül. Mivel egyikük magyarul beszélt, ezért kérték a KR NNI gyermekvédelmi nyomozóinak segítségét az azonosításhoz.

A magyar rendőröknek az elmúlt hónapokban sikerült a sértettet azonosítani, aki az elkövetéskor mindössze nyolc éves volt.











Nem sokkal később, április 27-én a pécsi férfi elfogása is megtörtént. Munkavégzés okán épp a fővárosban tartózkodott, amikor a Nagykőrösi úton kattant kezén a bilincs.

Elfogásakor a hátizsákjából több használt lány alsónemű került elő. A rendőrök ezeket és mobiltelefonját is lefoglalták. Utóbbi adatainak elemzése még folyamatban van.

A nyomozók a pécsi férfit gyermekpornográfia miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Vallomást nem tett, a bűncselekmény elkövetését tagadta.

A nyomozás során kiderült, hogy hazánkban bírósági szakban már folyik ellene másik ügyben is eljárás gyermekpornográfia miatt.

A nyomozók a férfi őrizetbe vételét követően kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság tegnap el is rendelt.

