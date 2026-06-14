Piros riasztást is kiadhatnak Baranyára, jön a vihar!

Hevesebb zivatarok alakulhatnak ki vasárnap délután a déli országrészben, és akár a legmagasabb fokú, piros riasztást is kiadhatják - derül ki a HungaroMet Zrt. vasárnapi veszélyjelzéséből.

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint vasárnap déltől késő estig több helyen fordulhatnak elő gyors mozgású zivatarok általában viharos, óránként 60-80 kilométeres széllel és kisebb méretű jéggel.



Főként az ország déli felén, harmadán, kisebb valószínűséggel az északkeleti határszél közelében a délutáni, kora esti órákban heves zivatarok, szupercellák is kialakulhatnak, amelyekhez óránkénti 80-100 kilométeres - néhol ezt is meghaladó erősségű - széllökés, akár 2-4 centiméteres jég, valamint lokálisan 25-30 millimétert meghaladó csapadék vagy felhőszakadás társulhat.

Felhívták a figyelmet arra, hogy az időjárási helyzet függvényében a délutáni órákban akár a legmagasabb, piros riasztási fokozatot is kiadhatják.

A tájékoztatás szerint éjszaka az ország jelentős részén stabilizálódik a légkör, de a délnyugati tájakon még előfordulhat zivatartevékenység.



Ezek alapján a HungaroMet Zrt. vasárnapra másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki hevesebb zivatarok veszélye miatt Zala, Veszprém, Fejér, Somogy, Tolna, Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés vármegye területére, ahol a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is.

Nógrád és Heves vármegye kivételével az ország többi részére elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetést adtak ki, az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat.