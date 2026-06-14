Nézze meg, ki volt egykoron Pécs legboldogabb, legszerencsésebb embere - Videó!

Gigászi összeget, egészen pontosan 408 ezer 673 forint 75 fillért nyert egy pécsi vasalónő, Kiss-Ander Károlyné a totón. A pénz átadását a korabeli filmhíradó is megörökítette.

A filmhíradóban elhangzó tudósítás szerint Pécs legboldogabb embere e totószelvény tulajdonosa, Kiss-Ander Károlyné, a Patyolat vasalónője.







A nyeremény 408 ezer 673 forint 75 fillér. A hatalmas összeget az utolsó fillérig kifizették.

A legnagyobb címlet akkor a százforintos volt, így abban számolták le a nyereményt.

S hogy mekkora pénz is volt 1955-ben négyszázezer forint?

Óriási.

A havi átlagkereset 1141 forint volt, egy liter tej 1,60-ba került, egy mozijegy két forintba. A hentesnél egy kilogramm sertéshúsért 13 forintot kellett fizetni, egy kilogramm kenyér egy forintba került.

Az összegből autóra is futotta volna, mindjárt többre is, ugyanis akkor egy Skoda Oktávia 65 ezerbe, egy Moszkvics 407-es 69 ezerbe, egy Simca Aronde 75 ezer forintba került.

Sőt, házat is vehetett volna a nyertes, szintén, akár többet is.





