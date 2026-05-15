Felhőszakadás, jégeső, szélvihar is lecsaphat Baranyára
2026. május 15. péntek 09:43
Délelőttől késő estig több helyen valószínű zivatarok kialakulása az országban, majd az esti órákra a zivatartevékenység súlypontja egyre inkább a keleti országrészre tevődik, közölte honlapján a HungaroMet.
A zivatarokat viharos (60-80 km/h) szél, jégeső (jellemzően 2 cm alatti átmérővel) és intenzív csapadék kíséri. Egy-egy időszakosan intenzívebb vagy heves zivatar sem zárható ki, elsősorban délután, este a keleti országrészben (széllökés >= 85 km/h, jégeső 2 cm körüli vagy feletti átmérővel, lokális csapadék > 25 mm).
Baranyára szólóan szintén figyelmeztetést adtak ki.
Azt írták, zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!
MTI
