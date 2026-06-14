A zöldség- és gyümölcsárusoknál razziáznak a NAV baranyai ellenőrei
2026. június 14. vasárnap 12:43
A NAV baranyai munkatársai június 15. és 21. között kedden a harkányi Zsigmondy sétány vendéglátóhelyeit és a strandcikk-üzleteket, szerdán a kémesi boltokat, a vármegye egész területén pedig a szezonális zöldségeket és gyümölcsöket értékesítőket ellenőrzik.
A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, a foglalkoztatottak társadalombiztosítási bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.
Forrás: NAV
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