A zöldség- és gyümölcsárusoknál razziáznak a NAV baranyai ellenőrei

A NAV baranyai munkatársai június 15. és 21. között kedden a harkányi Zsigmondy sétány vendéglátóhelyeit és a strandcikk-üzleteket, szerdán a kémesi boltokat, a vármegye egész területén pedig a szezonális zöldségeket és gyümölcsöket értékesítőket ellenőrzik.

A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, a foglalkoztatottak társadalombiztosítási bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.