Bátorító üzeneteket juttattak el a betegekhez pécsi önkéntesek

A betegek világnapja minden évben arra irányítja a figyelmünket, hogy a nehézségek esetén sem maradhat senki sem magára. Az orvosi ellátás mellett sokszor egy kedves szó vagy gondolat adhat erőt a betegeknek a további küzdelemhez.

Ez adta az ötletet a Pécsi Egyházmegye Betegek Gyógyítója Kórházlelkészség pécsi önkéntesei számára, hogy kampányt szervezzenek, mégpedig egy üzenetküldésre épülő kampányt. Február folyamán arra kérték a pécsi székesegyházba és a belvárosi templomba betérőket, hogy beteg embertársainkat bátorító, reményt adó rövid üzeneteket írjanak a pécsi székesegyház külső-belső részleteit megörökítő, művészi igénnyel készült képeslapokra.

A Honvéd Kórházba járó önkénteseink március 11-én juttatták el az üzeneteket tartalmazó lapokat az ortopédia, a reumatológia, az immunológia és a rehabilitációs osztály betegeihez, akik szívesen fogadták a kedves gondolatokat és bátorító sorokat.

A Kórházlelkészség ezúton is háláját és köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik írtak egy-egy üzenetet, imát vagy jókívánságot. Ezek a lélektől lélekig érő apró figyelmességek ugyanis ténylegesen erőt adtak beteg embertársainknak.