Eltűnt egy 11 éves kisfiú, egyelőre eredménytelen a keresés

A komlói rendőrök szerdán a lakosság segítségét kérték egy 11 éves fiú eltűnése kapcsán. A gyermek még szombaton is szerepel az eltűnt személyek listáján, azaz egyelőre sajnos nem akadtak a nyomára.

A Komlói Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Rózsavölgyi Leonárdó ügyében.

A 11 éves fiú 2026. április 3-án engedély nélkül távozott vázsnoki otthonából, azóta nem adott életjelet magáról, tartózkodási helye ismeretlen. A felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre.

A fiú körülbelül 140-145 cm magas, barna hajú, barna szemű.

Eltűnésekor sportcipőt, valamint sötétkék melegítőszettet viselt.

A Komlói Rendőrkapitányság kéri, aki a képen látható fiút felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyéről információja van, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón!