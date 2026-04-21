Új életre kelt, s már vissza is tért a Széchenyi térre az időjárásjelző házikó
2026. április 21. kedd 08:22
Egy különleges századfordulós pécsi építmény, amely egyszerre volt tudományos eszköz, városi dísz és közösségi szimbólum, most új életre kelt. A Mecsek Egyesület jubileuma apropóján a Széchenyi téri időjárásjelző pavilon méltó felújításon esett át, s már ismét Pécs főterén áll.
A Pécs városképéhez és történelméhez szorosan kötődő időjárásjelző pavilon 2026 tavaszára teljes körű felújításon esett át.
A gótikus stílusú, horganylemezből készült építmény a Mecsek Egyesület kezdeményezésére 1901-ben épült, és azóta is különleges színfoltja a pécsi Széchenyi térnek. A restaurálás a szervezet közelgő, 135. jubileuma alkalmából valósult meg, méltó módon tisztelegve a civil összefogással létrehozott városi érték előtt.
Egyedülálló örökség - nemcsak helyi kuriózum
A meteorológiai házikó nem csupán technikatörténeti emlék: hasonló építmények a századfordulón több európai városban is megjelentek, ám mára alig maradt fenn eredeti formájukban.
A pécsi pavilon e tekintetben valódi ritkaság: az eredeti szobrászati és bádogos munkák, a műszaki kialakítás, valamint az építészeti stílus egyaránt értékessé teszik. A barométerrel, hőmérővel és higrométerrel felszerelt objektum a 20. század nagy részében tényleges mérési funkciót töltött be, és városi találkozópontként is szolgált.
Közösségi összefogásból született, értékmegőrző szándékkal újul meg
A pavilon története a pécsi civil kurázsi egyik szép példája. Kiss József, a Mecsek Egyesület alapító tagja és titkára 1901-ben kezdeményezte az építést, amelyhez pécsi gyárosokat, kézműves mestereket és adakozó polgárokat is sikerült megnyernie.
A kivitelezésben olyan nevek vettek részt, mint Károlyi Emil tervező, Csukás Zoltán bádogosmester, valamint Schönwald Imre órás és ékszerész, aki a műszereket biztosította.
Az építmény állapota az utóbbi években jelentősen leromlott: a szerkezet statikailag is kockázatossá vált. A felújítás célja nem pusztán a műszaki megőrzés volt, hanem a kulturális örökség és városi identitás újraértelmezése is.
A felújított pavilon nemcsak a múlt emlékeit őrzi meg, hanem a jövő generációk számára is élhető, biztonságos és látványos városi elemmé válik. A Mecsek Egyesület ezzel a gesztussal is szeretné hangsúlyozni: a városi értékek megőrzése közös ügyünk, amely méltán ébreszthet büszkeséget Pécsett - és azon túl is.
EQM
