Csak vészhelyzetben indítják be a jégkármérséklő rendszert
2026. június 05. péntek 13:39
Június 3-tól az Országos Jégkármérséklő Rendszert (Jéger) kizárólag a legmagasabb, 60 százalék feletti jégvalószínűséggel járó, kiemelten veszélyes helyzetekben indítják be - közölte pénteken az MTI-vel a rendszert működtető Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).
Tájékoztatásuk szerint a legmagasabb kockázatúnak minősített jégveszélyes zivatarok esetén a védekezés a módosított működési rend mellett is biztosított.
A változtatás célja, hogy a jelenleg rendelkezésre álló hatóanyag-mennyiség az idei védekezési időszak egészében elegendő legyen.
A kedvezőbb időjárási viszonyok miatt tavaly kevesebb hatóanyagot használtak fel, így a szezon indításához szükséges készletek rendelkezésre állnak, ugyanakkor további beszerzésekre a finanszírozási feltételek rendezése után kerülhet sor
- ismertették.
Ezzel kapcsolatban megjegyezték, hogy az agrártárcával jelenleg is egyeztetések folynak a rendszer finanszírozásáról, de még nem született megállapodás.
A NAK korábbi tájékoztatása szerint a Jéger működését 2018 májusában indították el. A rendszer a zivatarfelhők kialakulásának korai szakaszában ezüst-jodid hatóanyagot juttat a légkörbe, ezáltal kisebb méretű jégszemek képződnek, így csökken a nagy méretű jég által okozott károk kialakulásának esélye.
MTI
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