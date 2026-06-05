Kormányszóvivő: eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét
2026. június 05. péntek 12:03
A következő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét - közölte Magyar Éva a kormányszóvivői tájékoztatón pénteken Budapesten.
A kormányszóvivő elmondta: a kormány álláspontja szerint szükség van teljesítmény-értékelésre, de a jelenlegi rendszer aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, nem mutat valós képet a munkájukról és a szakmai fejlődésüket sem támogatja.
Ettől a munkáltató számára a lehetőség megmarad a béremelésre, hosszabb távon pedig egy olyan teljesítményértékelési rendszer bevezetése a cél, amely hatékony, szakmailag jobban megalapozott és nem terheli felesleges adminisztrációval a pedagógusokat - közölte.
Szondi Vanda kormányszóvivő arról a kormánydöntésről is beszámolt, amelynek értelmében felülvizsgálják a Covid-járvány első hullámának idején a lélegeztető gépek beszerzésére vonatkozó szerződéseket.
Közölte: nem látszik, miért volt szükség ilyen mennyiségű lélegeztető gép beszerzésére közel 300 milliárd forint értékben. A vizsgálatot a külügyminiszter folytatja le azonnali hatállyal, az eredményekről beszámolnak a nyilvánosság számára - jelezte.
MTI - Fotó: MTI/Kocsis Zoltán
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Vasárnap ér véget a rendőrségi razzia...
- Rázuhant a kidöntött fa egy autóra...
- Változik a buszmenetrend Baranyában,...
- Kormányszóvivő: eltörlik a...
- Megtorpant az ipari termelés...
- Két baranyai településre érkeznek a...
- Egy ismert pécsi politikus is...
- Hargitai János: Baranya egyetlen...
- Kiadták a riasztást Baranyára,...
- Megszólal a Bolyai ösztöndíjból...