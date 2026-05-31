Hónapok óta hiába keresnek egy 14 éves pécsi lányt
2026. május 31. vasárnap 09:18
A pécsi rendőrök a lakosság segítségét kérik a 14 éves lány eltűnése kapcsán.
A Pécsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Nagy Anasztázia ügyében.
A 14 éves lány 2026. március 28-án engedély nélkül távozott egy pécsi egészségügyi intézményből, azóta nem adott életjelet magáról, tartózkodási helye ismeretlen. A felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre.
A lány körülbelül 152 cm magas, vékony testalkatú, hosszú, fekete hajú, barna szemű.
Eltűnésekor rózsaszín mellényt, fekete pulóvert, fekete nadrágot, valamint fekete cipőt viselt.
A Pécsi Rendőrkapitányság kéri, aki a képen látható lányt felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyéről információja van, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón!
Forrás: police.hu
