Orbán Viktor: nyolcvanezres stadiont kellett volna építeni
2026. május 31. vasárnap 09:02
Orbán Viktor volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Facebook-oldalára szombat este feltöltött videóban arról beszélt, hogyha tizenötezer férőhellyel nagyobb lenne a Puskás Ferenc Stadion, akkor sokkal több rendezvényt lehetne benne tartani és szerinte "sosem szabad kishitűnek lenni, nyolcvanezrest kellett volna építeni".
A politikus elmondta: már amikor először felmerült a Népstadion felújítása, akkor is gondolta, hogy ott Bajnokok Ligája döntőt fognak szervezni. Hozzátette, biztos volt benne, hogyha egy jó stadiont csinálnak, "akkor - miután a város gyönyörű, a magyarok vendégszeretők, a magyar futballnak a hagyományai nagyok - előbb-utóbb idejön a fél világ".
Kiemelte: nem ez az első nagy esemény a stadionban, hiszen - mint mondta - az Európa-bajnokságnak is voltak ott nagy mérkőzései.
Szerinte az épület egyetlen gyengesége az, hogy kicsi, mert ha "tizenötezerrel nagyobb lenne", akkor "nem minden második évtizedben jutna nekünk csak Bajnokok Ligája-döntő".
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Pécsi buszbaleset: már csak egy lányt...
- Orbán Viktor: nyolcvanezres stadiont...
- Heves zivatarok csaphatnak le...
- Hónapok óta hiába keresnek egy 14...
- Játszótérré alakul át gyereknap...
- Újabb éttermet nyit Pécsett a...
- Baranyában is készülnek a nemzeti...
- Majd' kétszáz drogterjesztőt...
- Faggyal, havazással és széllel...
- A Baranyában medvehagymát gyűjtők...