Orbán Viktor: nyolcvanezres stadiont kellett volna építeni

Orbán Viktor volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Facebook-oldalára szombat este feltöltött videóban arról beszélt, hogyha tizenötezer férőhellyel nagyobb lenne a Puskás Ferenc Stadion, akkor sokkal több rendezvényt lehetne benne tartani és szerinte "sosem szabad kishitűnek lenni, nyolcvanezrest kellett volna építeni".

A politikus elmondta: már amikor először felmerült a Népstadion felújítása, akkor is gondolta, hogy ott Bajnokok Ligája döntőt fognak szervezni. Hozzátette, biztos volt benne, hogyha egy jó stadiont csinálnak, "akkor - miután a város gyönyörű, a magyarok vendégszeretők, a magyar futballnak a hagyományai nagyok - előbb-utóbb idejön a fél világ".

Kiemelte: nem ez az első nagy esemény a stadionban, hiszen - mint mondta - az Európa-bajnokságnak is voltak ott nagy mérkőzései.

Szerinte az épület egyetlen gyengesége az, hogy kicsi, mert ha "tizenötezerrel nagyobb lenne", akkor "nem minden második évtizedben jutna nekünk csak Bajnokok Ligája-döntő".

