Újabb éttermet nyit Pécsett a McDonald's, már megkezdték az építését
2026. május 28. csütörtök 11:34
Megkezdődött Pécs legújabb, immár ötödik McDonald's éttermének építése, közölte a cég.
Azt írták, az, hogy a városban újabb egység létesül, jól mutatja: a McDonald's továbbra is népszerű a pécsiek körében, és stabil szereplője a helyi vendéglátási kínálatnak. Az új étterem a Makay úti TESCO áruház parkolójában kap helyet.
Az épületbelső kialakítása a lánc „EssentialIngredients 2.0" dizájnkoncepcióján alapul, amelyet a pop art világa inspirált. A koncepció a McDonald's ikonikus alapanyagainak kreatív, játékos megjelenítésére épül: dinamikus formák és friss színek teremtik meg a márkára jellemző, fiatalos és vidám atmoszférát.
Ennek megfelelően a vendégeket látványos, korszerű, valamint kényelmeskörnyezet várja: a 60 ülőhelyes belső teret jó idő esetén,egy 24 férőhelyes terasz is kiegészíti majd.
A
modern vendégélmény részeként az odalátogatók többféle módon is leadhatják rendelésüket: önkiszolgáló kioszkokon, hagyományos kasszáknál, valamint a McDonald's mobilalkalmazásán keresztül. Az elkészült ételek átvételére szintén több lehetőség lesz: a pultnál, asztalhoz rendelve, de akár autóban ülve a McDrive-on, vagy mobilrendelés esetén a parkoló kijelölt pontjain.
A kerékpárral érkezőknek a McDonald's BringaMánia kerékpártárolói állnak majd rendelkezésükre, az elektromos-autóval közlekedők számára pedig két MVM Mobiititöltésipont is kialakításra kerül majd.
Az új étterem várhatóan már év végén megnyithatja kapuit.
Képünkön az új étterem látványterve láthat.
EQM
