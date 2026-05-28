Újabb éttermet nyit Pécsett a McDonald's, már megkezdték az építését

Megkezdődött Pécs legújabb, immár ötödik McDonald's éttermének építése, közölte a cég.

Azt írták, az, hogy a városban újabb egység létesül, jól mutatja: a McDonald's továbbra is népszerű a pécsiek körében, és stabil szereplője a helyi vendéglátási kínálatnak. Az új étterem a Makay úti TESCO áruház parkolójában kap helyet.



Az épületbelső kialakítása a lánc „EssentialIngredients 2.0" dizájnkoncepcióján alapul, amelyet a pop art világa inspirált. A koncepció a McDonald's ikonikus alapanyagainak kreatív, játékos megjelenítésére épül: dinamikus formák és friss színek teremtik meg a márkára jellemző, fiatalos és vidám atmoszférát.

Ennek megfelelően a vendégeket látványos, korszerű, valamint kényelmeskörnyezet várja: a 60 ülőhelyes belső teret jó idő esetén,egy 24 férőhelyes terasz is kiegészíti majd.

A

modern vendégélmény részeként az odalátogatók többféle módon is leadhatják rendelésüket: önkiszolgáló kioszkokon, hagyományos kasszáknál, valamint a McDonald's mobilalkalmazásán keresztül. Az elkészült ételek átvételére szintén több lehetőség lesz: a pultnál, asztalhoz rendelve, de akár autóban ülve a McDrive-on, vagy mobilrendelés esetén a parkoló kijelölt pontjain.



A kerékpárral érkezőknek a McDonald's BringaMánia kerékpártárolói állnak majd rendelkezésükre, az elektromos-autóval közlekedők számára pedig két MVM Mobiititöltésipont is kialakításra kerül majd.



Az új étterem várhatóan már év végén megnyithatja kapuit.

Képünkön az új étterem látványterve láthat.