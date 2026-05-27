Balesetet okozott, majd elhajtott egy autós Pécsett

Baleset szemtanúit, illetve érintettjét keresi a pécsi rendőrség.

A Pécsi Rendőrkapitányság Szabálysértési Hatósága szabálysértési számon eljárást folytat közúti közlekedés rendjének megzavarása miatt.

Április 30-án 17 óra körül egy világos színű személygépkocsi közlekedett Pécsett, a Berze Nagy János utcában, amikor az Építők útja kereszteződésébe behajtott, ahol az Építők útján közlekedő segédmotoros kerékpár vezetője az ütközés elkerülése érdekében fékezésre kényszerült, majd elesett a járművével.

A világos színű gépkocsi vezetője ezt követően az adatai hátrahagyása nélkül elhajtott a helyszínről.

A Pécsi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki szemtanúja, vagy érintettje volt az esetnek, illetve a balesetről érdemleges információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111-es ingyenes zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón, vagy jelentkezzen személyesen a Pécsi Rendőrkapitányságon.

