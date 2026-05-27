Több mint 200 ezerbe fáj ez a Baranyában készült fotó egy sofőrnek

Vasárnap az 58-as úton vontak intézkedés alá egy autóst a rendőrök, aki a megengedett 90 km/h helyett 174 km/h-val közlekedett.

Ekkora sebességnél lehetetlen időben és megfelelően reagálni a külső tényezőkre.



A sofőrt 210 ezer forint közigazgatási bírsággal sújtották, amely mellé 6 közlekedési előéleti pont is járt