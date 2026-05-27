Sérültek búcsúját tartották a máriagyűdi kegyhelyen
2026. május 27. szerda 09:05
Minden alkalommal túlcsorduló szeretet tölti be a máriagyűdi bazilika falait, amikor sérült embertársaink búcsúját rendezik meg hazánk legősibb Mária-kegyhelyén. Idén május 22-én mintegy 180-an érkeztek a kegyhelyre, hogy a Máriagyűdi Szűzanya oltalmát és közbenjárását kérjék személyes életükre.
A búcsúi szentmisét Keresztes Andor máriagyűdi plébános és Kovács József pécsi káplán mutatta be a kegyhely Sarlós Boldogasszony-bazilikájában.
A szentmise szónoka, Kovács József atya interaktív módon vonta be kérdéseivel a résztvevőket szentbeszédébe, melyben a Jóisten nekünk adott legnagyobb ajándékáról beszélt a gyermekeknek. Elmondta, hogy Isten ajándéka személyes, személyre szóló, csak nekünk készült.
Ezt az elgondolkodtató ajándékot a jelenlevők elé tárta a szónok: mindenki megpillanthatta saját ajándékát. Aki vállalkozott rá, egy dobozba tekintve saját tükörképét pillanthatta meg, amely Isten egyedi arcát és a mindenkiben közös isteni képmást jelképezte. A szentbeszéd kulcsüzenete az volt, hogy az Istentől kapott emberi élet a létező legnagyobb ajándék, ennél nagyobbat Isten nem adhat számunkra.
A liturgia zárásaként a résztvevők a hagyományok szerint szeretetvendégségen, majd zenés szabadtéri foglalkozáson vettek részt a kegyhely udvarán.
Forrás: Pécsi Egyházmegye
