A hó végéig marad a megváltozott menetrend a Budapest-Pécs vonalon

Több vasúti váltót is kicserélnek Budapest-Kelenföld állomáson csütörtöktől október 30-ig, emiatt változott több távolsági járat menetrendje is a Budapest-Pusztaszabolcs-Pécs vonalon - közölte a Mávinform a honlapján.

A részletes összegzés szerint egyes vonatok néhány perccel korábban indulnak vagy később érkeznek, esetleg kevesebbet várakoznak a továbbindulás előtt Kelenföldön. Előfordul majd éjszakai járatok esetében az is, hogy egy-egy szakaszra pótlóbuszt indít a vasúttársaság.

A Budapest-Pécs vasútvonalon egyes InterCity vonatok néhány perccel korábban indulnak vagy később érkeznek. Október 26-án a Pécs felől érkező Tenkes Expressz csak Hárosig közlekedik, onnan pótlóbusz indul.

A részletek a https://www.mavcsoport.hu/mavinform/oktober-vegeig-valtozik-menetrend-kelenfoldi-vonalakon oldalon olvashatók.