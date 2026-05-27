Álló kocsinak ütközött, majd felborult egy autó Pécsett
2026. május 27. szerda 11:05
Belehajtott egy álló autóba, majd az úttesten az oldalára borult egy személyautó Pécsen, a Hársfa úton, a Bártfa utca közelében szerdán délelőtt.
A felborult járművet, amelyben egy ember utazott, áramtalanították a város hivatásos tűzoltói.
A baleset akadályozta a forgalmat az érintett útszakaszon.
Forrás: Katasztrófavédelem
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Több mint 200 ezerbe fáj ez a...
- Autóban rekedt gyermeket...
- Álló kocsinak ütközött, majd...
- Balesetet okozott, majd elhajtott egy...
- Kiadták a riasztást Baranyára,...
- Több, mint ötven éve költöztek be az...
- Sérültek búcsúját tartották a...
- Több baranyai erdei tározó is megtelt...
- Hargitai János: Baranya egyetlen...
- Majd' kétszáz drogterjesztőt...