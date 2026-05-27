2026. május 27. szerda 11:05

Álló kocsinak ütközött, majd felborult egy autó Pécsett

Belehajtott egy álló autóba, majd az úttesten az oldalára borult egy személyautó Pécsen, a Hársfa úton, a Bártfa utca közelében szerdán délelőtt.

 

 

 

 

 

A felborult járművet, amelyben egy ember utazott, áramtalanították a város hivatásos tűzoltói.

A baleset akadályozta a forgalmat az érintett útszakaszon.

Forrás: Katasztrófavédelem