Autóban rekedt gyermeket szabadítottak ki a tűzoltók Pécsett

Kisgyerek rekedt egy parkoló autóban kedden délelőtt Pécsett, a Júlia utcában.

A parkoló gépjárműből kiszállt a tulajdonosa, ekkor lezártak az ajtók, a kulcs azonban bent maradt.

A tűzoltók betörték a gépkocsi egyik ablakát, így tudták kiszabadítani a kisgyermeket, akinek nem esett baja.

Képünk illusztráció.

