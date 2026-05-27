Autóban rekedt gyermeket szabadítottak ki a tűzoltók Pécsett
2026. május 27. szerda 09:35
Kisgyerek rekedt egy parkoló autóban kedden délelőtt Pécsett, a Júlia utcában.
A parkoló gépjárműből kiszállt a tulajdonosa, ekkor lezártak az ajtók, a kulcs azonban bent maradt.
A tűzoltók betörték a gépkocsi egyik ablakát, így tudták kiszabadítani a kisgyermeket, akinek nem esett baja.
Képünk illusztráció.
Forrás: Katasztrófavédelem
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Autóban rekedt gyermeket...
- Kiadták a riasztást Baranyára,...
- Több baranyai erdei tározó is megtelt...
- Sérültek búcsúját tartották a...
- Elsöprő a plusz kéthavi nyugdíj és a...
- A Baranyában medvehagymát gyűjtők...
- Faggyal, havazással és széllel...
- Megszólal a Bolyai ösztöndíjból...
- Hargitai János: Baranya egyetlen...
- Gulyás Gergely: döntést hozott a...