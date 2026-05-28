Ennyi volt, máris leállítják a menetrend szerinti járatokat a Pécs-Pogányi repülőtéren

Június 10-től a légi közlekedés átmenetileg szünetel - tette közzé közösségi oldalán csütörtökön reggel a Pécs-Pogányi repülőtér.





Ugyancsak Aareptér közösségi oldalán jelentették be korábban, hogy a Skyhub Pad légitársaság és partnere, a Danish Air Transport, az Irány Pécs Kft. közreműködésével aláírta azt a szándéknyilatkozatot, amely megnyitja az utat a 2026-ban elinduló új járatok előtt.



Tavasztól - március 30-tól - heti két Pécs-München repülőjáratot indítottak - ezzel újra közvetlen légi összeköttetés nyílt Pécs és európai célpontok között.





Mindez azonban nem tartott sokáig, ugyanis csütörtökön bejelentették, hogy június 10-től a légi közlekedés átmenetileg szünetel.

Azt írták:

Kedves Utasaink! A járatok márciusi indulása óta fantasztikus volt látni, hogy Pécs újra összekapcsolódott a világgal. Köszönjük a belénk fektetett bizalmat!



A járatok hátterét koordináló német partnerünk (Skyhub PAD) a globális gazdasági hatások és a megemelkedett kerozinárak miatt kénytelen átalakítani működését. Ez a tőlünk független, külső piaci változás a pécsi járatokat is érinti: június 10-től a légi közlekedés átmenetileg szünetel.



A legfontosabb tudnivalók:



Június 10-ig minden a megszokott rendben működik. A következő két hétben a járatok zavartalanul közlekednek, így a közeljövőre tervezett utazások biztonságban vannak.

Ideiglenes szünet: Június 10-től a járatok üzemeltetése átmenetileg szünetel. A június 10. utáni időszakra szóló foglalások esetén a légitársaság a jogszabályoknak megfelelően, maradéktalanul visszatéríti a jegyek árát.



Ez nem a végállomás, hanem egy új fejezet!



A háttérben máris megkezdődtek az intenzív egyeztetések. A dán üzemeltetővel (DAT) és a Lufthansaval közösen, gőzerővel dolgozunk a hosszú távú és stabil folytatáson. Az előzetes tervek szerint a járatok logisztikai központja Lübeckbe kerülhet át, ami a jövőben egy biztosabb hátteret és kedvezőbb menetrendet hozhat el utasainknak.



Pécs megmutatta, hogy van igény a repülésre, és a város készen áll a nemzetközi szintű légi közlekedésre. Köszönjük az eddigi bizalmat és a türelmeteket! Amint hivatalos részletekkel rendelkezünk a folytatásról, azonnal jelentkezünk.

Addig is találkozunk a fedélzeten a következő két hétben! "

