Két autó ütközött Pécsett, keresik a szemtanúkat

Baleset szemtanúit keresi a pécsi rendőrség.

A Pécsi Rendőrkapitányság Szabálysértési Hatósága szabálysértési számon eljárást folytat közúti közlekedés rendjének megzavarása, valamint közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése miatt.

Pécs-Hird külterületén, a 6-os számú főút és a Hosszúhetényre vezető Cseresznyés út kereszteződésében május 8-án 6 óra 45 perckor egy Ford Mondeo és egy Renault Clio ütközött össze.

A balesetet követően a járművezetőknek a közútkezelőkhöz hasonló, fényvisszaverő csíkkal ellátott ruházatot viselő személyek nyújtottak elsődlegesen segítséget.

A Pécsi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki segítséget nyújtott, vagy szemtanúja volt az esetnek, illetve a balesetről érdemleges információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111-es ingyenes zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón, vagy jelentkezzen személyesen a Pécsi Rendőrkapitányságon.

