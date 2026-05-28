Ragadozók tízezreit telepítették baranyai vizekbe

A Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége a napokban több ragadozó halfaj fiatal, előnevelt egyedeit helyezte ki az általa hasznosított vízterületekre, az alábbi bontásban:

Május 18-án előnevelt balin került a Drávába 10.000 db, Dunába 10.000 db mennyiségben.



Május 19-én előnevelt süllő került a Dráva folyóba 17.000 db, Duna folyóba 19.000 db, Külső-Bédába 15.000 db, Kovácsszénájai-tóba 2.000 db mennyiségben.

A kihelyezett ragadozó halak táplálékban bőséges vizekbe kerültek, hiszen már rengeteg apró ivadékhal és szúnyoglárva található a szélvizekben, amely jó alapot adhat a túlélésükre.