Pórul járt angolnak adta ki magát egy pécsi férfi
2026. május 28. csütörtök 08:59
A Pécsi Járási Ügyészség kisebb kárt okozó csalás vétsége miatt nyújtott be vádiratot egy pécsi férfi ellen.
A vádirat szerint a sértett 2025 októberében egy pécsi buszmegállóban várakozott, amikor odalépett hozzá a büntetett előéletű vádlott.
A sértettet megtévesztve, angol nyelven Ryan-ként mutatkozott be a vádlott és azt állította, hogy ismeretlen személyek kirabolták, nem tud hazajutni Manchester-be, ezért pénzt kért a sértettől. Megadta a sértettnek a telefonszámát és megígérte, hogy vissza fogja adni a kölcsönadott pénzt.
Mivel a sértettnél nem volt készpénz, ezért közösen elmentek két közelben található bankautomatához, ahol a sértett összesen 150.000,- forintot levett a folyószámlájáról és átadta a vádlottnak.
Ezt követően hiába próbálta több alkalommal telefonon keresni a sértett a vádlottat, ő a hívásait nem fogadta és elérhetetlenné vált számára.
A vádlott cselekménye kisebb kárt okozó csalás vétségének a megállapítására alkalmas.
A bűncselekmény büntetési tétele 2 évig terjedő szabadságvesztés.
A Pécsi Járási Ügyészség vádiratában közérdekű munka kiszabását indítványozta a terhelttel szemben.
Forrás: Baranya Vármegyei Főügyészség
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Újabb éttermet nyit Pécsett a...
- Két autó ütközött Pécsett, keresik a...
- Csökkentik az országgyűlési...
- Ennyi volt, máris leállítják a...
- Ragadozók tízezreit telepítették...
- Pórul járt angolnak adta ki magát egy...
- Elmaradnak a hó végéig a túrák a...
- Továbbra is zárva az M6-os Pécs felé...
- A Baranyában medvehagymát gyűjtők...
- Több mint 200 ezerbe fáj ez a...