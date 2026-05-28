Pórul járt angolnak adta ki magát egy pécsi férfi

A Pécsi Járási Ügyészség kisebb kárt okozó csalás vétsége miatt nyújtott be vádiratot egy pécsi férfi ellen.

A vádirat szerint a sértett 2025 októberében egy pécsi buszmegállóban várakozott, amikor odalépett hozzá a büntetett előéletű vádlott.

A sértettet megtévesztve, angol nyelven Ryan-ként mutatkozott be a vádlott és azt állította, hogy ismeretlen személyek kirabolták, nem tud hazajutni Manchester-be, ezért pénzt kért a sértettől. Megadta a sértettnek a telefonszámát és megígérte, hogy vissza fogja adni a kölcsönadott pénzt.

Mivel a sértettnél nem volt készpénz, ezért közösen elmentek két közelben található bankautomatához, ahol a sértett összesen 150.000,- forintot levett a folyószámlájáról és átadta a vádlottnak.

Ezt követően hiába próbálta több alkalommal telefonon keresni a sértett a vádlottat, ő a hívásait nem fogadta és elérhetetlenné vált számára.

A vádlott cselekménye kisebb kárt okozó csalás vétségének a megállapítására alkalmas.

A bűncselekmény büntetési tétele 2 évig terjedő szabadságvesztés.

A Pécsi Járási Ügyészség vádiratában közérdekű munka kiszabását indítványozta a terhelttel szemben.