Éjjel még eshet, aztán a napsütés lesz a főszereplő szombaton
2026. június 05. péntek 19:30
Szombaton a fátyol- és gomolyfelhők mellett legalább többórás napsütés várható.
Éjjel a déli, délkeleti megyékben valószínű elszórtan csapadék - néhol nagyobb mennyiség is hullhat -, majd szombaton főként a keleti részeken alakulhat ki zápor, néhol zivatar.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 17 fok között alakul, de a derült, szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 23 és 28 fok között alakul.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Éjjel még eshet, aztán a napsütés...
- Csak vészhelyzetben indítják be a...
- Változik a buszmenetrend Baranyában,...
- Kormányszóvivő: eltörlik a...
- Vasárnap ér véget a rendőrségi razzia...
- Állatvédők: ne a költési időszakban...
- Egy ismert pécsi politikus is...
- Rázuhant a kidöntött fa egy autóra...
- Két baranyai településre érkeznek a...
- Megtorpant az ipari termelés...