Éjjel még eshet, aztán a napsütés lesz a főszereplő szombaton

Szombaton a fátyol- és gomolyfelhők mellett legalább többórás napsütés várható.

Éjjel a déli, délkeleti megyékben valószínű elszórtan csapadék - néhol nagyobb mennyiség is hullhat -, majd szombaton főként a keleti részeken alakulhat ki zápor, néhol zivatar.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 17 fok között alakul, de a derült, szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 23 és 28 fok között alakul.