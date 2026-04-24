Pécs belvárosában raboltak, lecsukatta őket a bíróság

A Pécsi Járásbíróság pénteken elrendelte két férfi letartóztatását egy hónapra rablás bűntettének alapos gyanúja miatt.

A nyomozás eddigi adatai szerint a gyanúsítottak 2026. április 21-én, ittas állapotban, az éjjeli órákban Pécs belvárosában először pénzt kértek egy padon ülő férfitől, aki erre az aprópénzét átadta a gyanúsítottaknak, de azok ezt kevesellték, ezt követően felszólították, hogy adjon még pénzt, de ennek a sértett nem tett eleget, ezt követően mindketten bántalmazni kezdték.

A bántalmazás hatására a sértett még több aprópénzt adott át nekik, de ezután az egyik gyanúsított lefogta, a másik pedig a papírpénzét is elvette a sértettől, majd távoztak a helyszínről.

A sebeitől vérző sértett a közeli autóbusz pályaudvar biztonsági őrétől kért segítséget, aki értesítette a rendőrséget.

Mindkét gyanúsított büntetett előéletű. Alaposan tartani lehet attól, hogy a gyanúsítottak - szabadlábra kerülésük esetén - megszöknének, elrejtőznének, a büntetőeljárásban résztvevő egyéb személyek befolyásolásával, összebeszéléssel veszélyeztetnék a bizonyítást, illetve újabb, szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekményt követnének el. Mindezekre figyelemmel a bíróság elrendelte a letartóztatásukat.

Az ügyész a bíróság végzését tudomásul vette, a gyanúsítottak és védőik elsődlegesen szabadlábra helyezés, másodsorban enyhébb kényszerintézkedés alkalmazása érdekében jelentettek be fellebbezést, így a határozat nem végleges.