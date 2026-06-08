Igazi strandidő, kánikula várható kedden!
2026. június 08. hétfő 19:30
Kedden az időszakosan megvastagodó fátyolfelhőzet és a képződő gomolyfelhők mellett általában sok napsütés várható.
Kedd délutánig kevés helyen, majd elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az Északi-középhegységben elszórtan lehet zápor, zivatar.
Kedden több helyen megélénkül, néhol megerősödik a délies, majd késő délutántól a Dunántúlon az északnyugatira forduló szél, de zivatarok környezetében is lehetnek erős, viharos széllökések.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 17 fok között alakul.
A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 28 és 33 fok között valószínű.
MTI
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