Különleges égi jelenség tanúi lehetünk kedden este
2026. június 08. hétfő 13:25
Ritka csillagászati jelenség, a Vénusz és a Jupiter látványos együttállása lesz megfigyelhető a nyugati égbolton - tájékoztatta a Svábhegyi Csillagvizsgáló az MTI-t.
A közlemény szerint a két legfényesebb bolygó június 9-én, kedden este kerül egymáshoz a legközelebb. A naplemente után, 21 óra 20 perc körül a nyugati horizont felett 17 fokos magasságban ragyogó Vénusztól mindössze 1,6 fokos távolságra, balra lefelé lesz látható a Jupiter.
A jelenség szabad szemmel is megfigyelhető, kisebb távcsővel a Jupiter apró korongja és legfényesebb holdjai, nagyobb nagyítás mellett pedig a Vénusz fázisa is megpillantható lesz.
Mivel a páros viszonylag alacsonyan tartózkodik az égbolton, megfigyelésükhöz mindenképpen tiszta, kitakarásmentes nyugati látóhatár szükséges. A Vénusz és a Jupiter közelsége egy héten át követhető az alkonyati égen.
Június 9-én a Merkúr is különleges pozícióba kerül: eléri félfázisát, azaz dichotómiáját, amikor a bolygókorong pontosan fele részben lesz megvilágítva.
A Merkúrt 21:30 körül érdemes keresni a nyugati horizont felett, mintegy 8 fokos magasságban. A bolygó szabad szemmel is látható lehet, de megtalálását jelentősen megkönnyíti egy kézi binokulár, a félkorong észleléséhez pedig legalább százszoros nagyítású, állványos távcső szükséges.
Képünk illusztráció.
MTI
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