Aszfaltozás miatt zártak le egy-egy sávot az M6-os sztrádán

2026. június 08. hétfő 10:05

Aszfaltozás miatt zártak le egy-egy sávot az M6-os sztrádán

Az M6-os autópálya baranyai szakaszán két helyen is aszfaltoznak.

 

 

 

 Aszfaltozás miatt vezettek be forgalomkorlátozást Himesháza térségében.

 

A 182-es és a 180-as km között a főváros felé vezető oldalt lezárták, a forgalom a szemközti oldalon, irányonként egy-egy sávon halad.

Aszfaltoznak a határ felé vezető oldalon is, a Szebényi pihenőhely után. A 187-es és a 188-as km között csak egy sáv járható.

 

 

 


 

Képünk illusztráció.

EQM