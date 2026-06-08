Aszfaltozás miatt zártak le egy-egy sávot az M6-os sztrádán
2026. június 08. hétfő 10:05
Az M6-os autópálya baranyai szakaszán két helyen is aszfaltoznak.
Aszfaltozás miatt vezettek be forgalomkorlátozást Himesháza térségében.
A 182-es és a 180-as km között a főváros felé vezető oldalt lezárták, a forgalom a szemközti oldalon, irányonként egy-egy sávon halad.
Aszfaltoznak a határ felé vezető oldalon is, a Szebényi pihenőhely után. A 187-es és a 188-as km között csak egy sáv járható.
Képünk illusztráció.
EQM
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