Boldog Brenner János vértanúra emlékeznek Pécsen

Idén június 9-én lesz a 80. évfordulója, hogy Boldog Brenner János a pécsi Szent Péter- és Szent Pál-székesegyházban a bérmálás szentségében részesült. A jubileum jegyében szentmisével, kiállítással, filmvetítéssel, előadással és kerekasztal-beszélgetéssel tisztelegnek a Katolikus Egyház XX. századi magyar vértanújának emléke előtt.

A mártír lelkipásztor gyermekkorának egy meghatározó időszakát 1941-46 között Pécsett töltötte, ahol a Ciszterci Gimnáziumban folytatott tanulmányokat. Istenhez hűséges életútjával és áldozatos szolgálatával ma is példaként áll előttünk.

Brenner János 1931. december 27-én született Szombathelyen. Elsőfogadalmas ciszterci szerzetes, rábakethelyi káplán, az 1956-os forradalmat követő egyházüldözés egyik vértanúja. 1957. december 15-én, hivatásának teljesítése közben tőrbe csalták, megtámadták és brutális kegyetlenséggel megölték, amikor egy haldoklóhoz sietett az Oltáriszentséggel.

Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök Brenner János boldoggáavatási szertartását követően a Pécsi Egyházmegyének ajándékozta a vértanú kézujjcsontjának egy darabját, melynek őrzési helye a székesegyházi plébánia kápolnája, mely a vértanú nevét viseli. A csontereklyét abban az ereklyetartóban helyezték el, melyben korábban a bátai kegyhelyen őrzött Szent Vér ereklyét tartották.



A Pécsi Egyházmegye kiemelt figyelmet fordít Boldog Brenner János emlékének méltó ápolására. A vértanú nevét őrzi a székesegyházi plébánia kápolnája, továbbá a 2025-ös esztendőben megrendezett Brenner-emléknapok keretében az egyházmegye emléktáblát avatott a család egykori pécsi lakóházának falán, ezzel is maradandó emléket állítva a vértanú papnak, akinek nevét a székesegyházi plébánia kápolnája is őrzi.

A jubileumi visszaemlékezés programja:

Június 8. hétfő - Pécsi székesegyház

17.30 litánia, majd felolvasás Brenner János prédikációiból

18.00 szentmise Brenner János saját miseszövegeivel és a vértanú ereklyéjének jelenlétében

Június 9. kedd - Magtár Látogatóközpont

17.30 Kiállítás és Dr. Schmelczer-Pohánka Éva könyv- és levéltárvezető előadása Brenner János pécsi tartózkodáshoz kapcsolódó kutatásokról

18.00 Brenner Józseffel, a vértanú lelkipásztor testvérével készült videóinterjú vetítése. Riporter: Dr. Fekete Zoltán, a pécsi székesegyházi káplánja.

18.30-20.00 kerekasztal-beszélgetés Brenner János vértanú tanúságtételéről, korunkhoz szóló üzenetéről. A beszélgetésben részt vesz: Dr. Soós Viktor Attila történész, Kovács Gergely, a Mindszenty Alapítvány ügyvivője, Császár István pápai káplán, jáki címzetes apát, a Brenner János Hittudományi Főiskola Kollégiumának igazgatója.

„Az Istent szeretőknek minden a javukra válik" (Róm 8,28) - Brenner János újmisés jelmondata papi életének is vezérgondolata volt. Ezzel a lelkülettel élt és halt meg Krisztusért és a rábízottakért.

Mind a mai napig nem lehet pontosan tudni, mi történt azon az 1957. december 14-éről 15-ére virradó éjjelen. Csak mozaikdarabok állnak rendelkezésünkre - a gyanúsítottak, elítéltek vallomása, valamint néhány szemtanú visszaemlékezése és a nyomok -, melyek alapján Kahler Frigyes jogtörténész rekonstruálta a történteket.

1957. december 14-én éjfél körül egy tizenhét éves fiatalember zörgetett be a rábakethelyi plébániára azzal a kéréssel, hogy súlyos beteg nagybátyját kellene ellátni a szentségekkel. Brenner János átment a templomba, nyakába akasztotta betegellátó tarsolyát, amelyben az Oltáriszentséget vitte, és kísérőjével a dombtetőn keresztül vezető koromsötét gyalogúton elindult Zsida felé.

Útközben többször megtámadták, de sikerült elfutnia. Végül a feltételezett beteg háza közelében kapták el. Ez is azt bizonyítja, gyilkosai tudták: Brenner János komolyan veszi hivatását, ezért várták a megadott címen, ahol - nyakában hordozva az Oltáriszentséget magába foglaló tarsolyt - harminckét késszúrással megölték. A boncolási jegyzőkönyvből tudjuk, hogy a nyelvcsont és a gégeporc szarvainak többszörös törése volt látható a holttesten. Ezt fojtogatással nem lehet előidézni, a sérülés úgy keletkezett, hogy ráléptek a nyakára és megtaposták. A reverendához tartozó fehér papi galléron talajnyomok voltak, és egy cipőtalp körvonala is kirajzolódott rajta. Nemcsak megölni akarták, hanem meggyalázni is.

Több mint 60 év elteltével Brenner Jánost hívek tízezreinek jelenlétében avatták boldoggá 2018. május 1-jén Szombathelyen, az Emlékmű-dombon.