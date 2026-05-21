Az agy betegségeit vizsgáló kutatás zárult le a PTE-n
2026. május 21. csütörtök 10:18
Lezárult az a kutatási program, amelynek keretében huszonöt kutatócsoport száz szakembere vizsgálta az agy működését és betegségeit a Pécsi Tudományegyetemen (PTE) - közölte a baranyai felsőoktatási intézmény az MTI-vel csütörtökön.
A PTE közleményében azt írták, hogy a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Tématerületi Kiválósági Programja 1,5 milliárd forintos keretéből tudományokon átívelve végezhették a szakemberek az emberi agy működését, betegségeit érintő kutatásaikat.
Dóczi Tamást, a PTE idegsebész professzorát, a projekt vezetőjét idézve az eredményekről azt írták:
a tudományterületeken átívelő kutatás révén - egyebek mellett - a krónikus fájdalom, az epilepszia, a Parkinson-kór, a sclerosis multiplex, a pszichiátriai betegségek és a koponya-agysérülések területén szereztek hasznos információkat.
A projekt nem csupán tudományos ismereteket bővített, hanem klinikailag hasznosítható fejlesztési irányokat is megalapozott. Előrelépés történt az MR-alapú agytérképezésben, a biomarker-kutatásban, a mesterséges intelligenciával támogatott gyermekkori látásszűrésben, a hallás- és mozgásjavító implantátumok fejlesztésében, valamint a valós életbeli klinikai adatok kutatási célú hasznosításában.
A program egyik legnagyobb értéke, hogy annak révén a PTE szakemberei hosszabb távon is képesek hozzájárulni az idegrendszeri betegségek korábbi felismeréséhez, pontosabb követéséhez és személyre szabottabb kezeléséhez. Mindezeken túl a kutatási program megvalósítása hozzájárult Magyarország nemzetközi versenyképességéhez, az egészségügyi ellátás színvonalának emeléséhez, valamint a medtech és gyógyszeripar fejlődéséhez - olvasható a PTE közleményében.
Képünk illusztráció.
MTI
