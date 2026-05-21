Késve érkezik meg a fővárosba egy Mecsek IC délelőtt
2026. május 21. csütörtök 10:00
Kelenföld és Pusztaszabolcs közötti, átmeneti biztosítóberendezési hiba miatt várhatóan 25-30 perccel nőhet a Pécsről Budapestre tartó, Sárbogárdról 9 órakor továbbindult Mecsek InterCity menetideje, közölte a MÁV.
Néhány vonat 10-20 perces késéssel közlekedik a pusztaszabolcsi vonalon.
Forrás: MÁV
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Az agy betegségeit vizsgáló kutatás...
- Fél órán keresztül harcoltak a pécsi...
- Az MDF egykori képviselője, Pap...
- Elindult a Boldogasszony...
- Késve érkezik meg a fővárosba egy...
- A lucfenyők már feladták, nem bírják...
- Idén is kinyitják Baranyában a...
- Tíz évre ítéltek egy hajléktalant...
- Tüke Busz: ha van kijelző a buszokon,...
- A halálba menekült barátja elől a...