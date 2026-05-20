Lángok borítottak el egy autót Pécsett
2026. május 20. szerda 12:18
Műszaki meghibásodás miatt gyulladt ki egy személyautó tegnap este Pécsett, a Csap utcában.
A kocsi menet közben kezdett füstölni, ekkor a sofőr félreállt és elhagyta a helyszínt.
A teljes terjedelmében égő járművet a pécsi hivatásos tűzoltók eloltották.
Forrás: Katasztrófavédelem
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Vádat emeltek egy baranyai település...
- Tízéves unokáját zaklató nagymama...
- Tudomány és borzongás: méregzöld...
- Lángok borítottak el egy autót Pécsett
- Majd' egy hónapon át pótlóbuszok...
- Gyászhír: tragikus hirtelenséggel...
- KSH: 800 ezerhez közelít a magyarok...
- Sikerült kiemelni a Hableányt a...
- Faggyal, havazással és széllel...
- Megszólal a Bolyai ösztöndíjból...