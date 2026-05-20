Tudomány és borzongás: méregzöld titkokat is rejt a Pintér-kert

A szombaton délelőtt tíz órakor kezdődő program résztvevői szakvezető kalauzolásával betekintést nyerhetnek az idén száz éves Pintér-kert titokzatos világa, ahol a szépség olykor veszélyt rejt!

A „Méregzöld titkok" tematikus séta során megismerkedhetünk a kert mérgező növényeivel, megtudhatjuk, milyen szerepet töltenek be a természetben, és milyen mérgeket rejt a tiszafa vagy a pirítógyökér.

Ezen a sétán a tudomány és a borzongás kéz a kézben jár.





A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! Tel.: 30/377-3383

Az Arborétum névadója az alapító Pintér János (1879-1933) pécsi banktisztviselő. A népszerű kirándulóhely, a Tettye közvetlen szomszédságában álló villaépülete környezetében szentimentális tájképi kertet hozott létre, amelyben a főként örökzöld növények mellett mesterséges várrom, fa pavilon, két vízmedence, valamint több szobor is megtalálható.

