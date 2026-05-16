Majd' egy hónapon át pótlóbuszok szállítják az utasokat a pécsi fővonal egy szakaszán

Folytatódik a Budapest-Pécs fővonalon tavaly megkezdett lassújel-felszámolási program, ezért május 26-tól június 23-ig pótlóbuszok járnak a pécsi fővonal egyes szakaszain - közölte a Mávinform a honlapján péntek este.

Mint írták, a május 26-án kezdődő - Rétszilas és Dombóvár közötti - pályakizárással járó munkálatokat úgy időzítették, hogy csak a vakáció negyedik napjáig tartsanak, így a Fishing on Orfű fesztiválra már végig vonattal utazhatnak a látogatók. Az egy hónaposra tervezett vágányzár ideje alatt a pécsi és a kaposvári InterCityk helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat Sárbogárd és Dombóvár között.

Az S40-es vonatok helyett június 10-ig itt ugyancsak pótlóbuszok járnak, a munkálatok következő szakaszában azonban már csak rövidebb útvonalon, Simontornya és Dombóvár között kell majd pótlóbusszal utazniuk az S40-es járatok utasainak.

Az IC-k helyett ekkor is végig pótlóbuszok járnak majd a Sárbogárd és Dombóvár közötti útvonalon. A pénteki és vasárnapi, Budapest és Pécs közötti Tenkes expresszek a vágányzár idején átmenetileg nem közlekednek.

A 43-as vasútvonalon közlekedő S431-es vonatok május 26-tól június 10-ig Dunaújváros felől Rétszilason át Cecéig közlekednek, onnan pótlóbusszal biztosítják az eljutást Simontornyára.



Az átszállások és a hosszabb közúti menetidő miatt a Kelenföldről induló pécsi és kaposvári InterCityk 40 perccel korábban indulnak, illetve oda ennyivel később érkeznek meg. A hosszabb eljutási idő miatt egyes viszonylatokon érdemesebb eltérni a megszokottól és alternatív útvonalat, vagy éppen a buszos utazást választani - írták.

Budapest és Pécs között az átszállás nélküli eljutást Volán-járatokkal biztosítják a vágányzár ideje alatt, ezért irányonként napi három új 1135-ös expresszbusz is indul a Népligetből, illetve a pécsi autóbusz-állomásról.

A Sárbogárdon átszállóknak is hosszabb eljutási idővel kell számolniuk a Mecsek InterCityk módosított menetrendje miatt, ezért az utasoknak érdemesebb a Kaposvár irányába közlekedő (a Kresz Géza, a Rippl-Rónai vagy a Somogy) InterCityket választaniuk, amelyek a vágányzár alatt néhány perces átszállással csatlakoznak a Gemenc InterRégiókhoz.

A Szekszárdra, Bajára utazóknak érdemes a Népligetből induló Volán-járatokkal útra kelniük, amelyek a vágányzár ideje alatt gyorsabb és átszállásmentes eljutást biztosítanak. A Kaposvárra utazóknak pedig érdemes a dél-balatoni vasútvonalat, a fonyódi átszállást választani, amely szintén gyorsabb és kényelmesebb eljutást biztosít a pótlóbuszos átszállással szemben.

A május 26-tól június 23-ig tervezett karbantartás során hét szakaszon a MÁV saját forrásából mintegy 1,1 milliárd forint értékben, olyan érdemi beavatkozásokat végeznek, amelyek révén - összességében több percnyi késést okozó - sebességkorlátozást szüntetnek meg, illetve csökkentik a meghibásodások lehetőségét is.

Azt kérték, az utazások megtervezéséhez az utasok használják a MÁVPlusz alkalmazást vagy a mavplusz.hu weboldalt.