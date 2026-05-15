A Lánc utcában csaptak fel a lángok Pécsett, mentőre is szükség volt
2026. május 15. péntek 09:00
Tűz keletkezett egy pécsi, Lánc utcai elhagyatott önkormányzati ingatlan első emeleti lakásában csütörtökön éjszaka.
A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói dugólétrán keresztül közelítették meg a lakást, ahonnan egy embert kivittek az erkélyre.
A rajok rövid idő alatt körülhatárolták, eloltották a lángokat.
Átvizsgálták az ingatlant, de mást nem találtak odabenn.
A helyszínre mentő is érkezett.
Forrás: Katasztrófavédelem
