A Lánc utcában csaptak fel a lángok Pécsett, mentőre is szükség volt

Tűz keletkezett egy pécsi, Lánc utcai elhagyatott önkormányzati ingatlan első emeleti lakásában csütörtökön éjszaka.

A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói dugólétrán keresztül közelítették meg a lakást, ahonnan egy embert kivittek az erkélyre.

A rajok rövid idő alatt körülhatárolták, eloltották a lángokat.

Átvizsgálták az ingatlant, de mást nem találtak odabenn.

A helyszínre mentő is érkezett.