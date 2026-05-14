Több milliárdos kárt okozó, Baranyában működő bűnszervezetre csapott le a NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) dél-dunántúli nyomozói befejezték a nyomozást egy különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó olyan bűnszervezet ügyében, amely 3 milliárd forinttal károsította meg a költségvetést. A bűnözői csoport határon átnyúló csomagküldéssel,ipari mennyiségben üzletelt jövedéki adóköteles e-töltőfolyadékkal, engedély és adófizetés nélkül.

A bűnelkövetői kör egy horvát gazdasági társaságon keresztül e-töltőfolyadék nemzetközi értékesítésére specializálódott webáruházat üzemeltetett. A horvát cég többek között magyar végfelhasználók részére értékesített különféle elektromos cigarettába tölthető töltőfolyadékokat.

A nikotin tartalmú jövedéki termékeket postai csomagba rejtve juttatták el hazánkba és értékesítették. Tette ezt a vállalkozás úgy, hogy külföldről behozott, nikotin tartalmú termékek forgalmazására vonatkozó jövedéki engedélye nem volt, a magyarországi forgalmazás időszaka alatt a 3 milliárd forintnyi jövedéki adót nem fizette meg.

A bűnszervezet 4 fővel működött: a horvát társaság ügyvezetőjeként bejegyzett férfi a cég horvátországi telephelyén munkálkodott -csomagolás, logisztika és az ottani alkalmazottak irányítása volt a feladata-, további három magyar tag pedig hazánkban, a háttérből koordinálta a cég tevékenységét.

A bűnszervezetre a nyomozók nemzetközi bűnügyi és igazságügyi együttműködés alapján szervezett akcióval csaptak le. A Baranya vármegyében és Horvátországban végrehajtott rajtaütéssorozat során bizonyítékgyűjtés, adatmentés és vagyonbiztosítás célzattal kutattak a csapatok. A végrehajtást a horvát rendőri és igazságügyi szervek, valamint Europol- és Eurojust-együttműködések is segítették, támogatva ezzela pénzügyi nyomozókat, a Bevetési Igazgatóság járőreit, illetve a Bűnügyi Informatikai Főosztály informatikusait.

Az okozott vagyoni hátrány megtérülése érdekében a bűnszervezeti tagok horvátországi és magyarországi vagyonelemeinek biztosítása eredményes volt. Ingatlanoknak, gépjárműveknek, hazai és külföldi bankszámlákon tartott összegeknek, valamint értékpapír-számláknak és nagy összegű készpénzeknek mondhattak búcsút az elkövetők.

A kutatások során az egyik gyanúsítottnál marihuánát találtak, míg az elkövetőkhöz köthető magyarországi helyszínek egyikén kezdetleges töltőfolyadékkeverő, kiszerelő egység, csomagolóanyagok és kiszerelt illegális jövedéki késztermékek kerültek elő.

A NAV bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó- költségvetési csalás miatt javasol vádemelést. A nyomozás iratait a napokban megküldi a Baranya Vármegyei Főügyészség részére.A bíróság elmarasztaló ítélete esetén a gyanúsítottak akár 20 év szabadságvesztésre számíthatnak.

