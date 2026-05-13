Hideg éj után enyhe nap vár ránk csütörtökön
2026. május 13. szerda 15:58
Csütörtökön napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel - utóbbiak keleten időszakosan jobban összeállhatnak -, majd nyugat felől megnövekszik a felhőzet.
Holnap délutántól a Dunántúlon elszórtan, késő estétől néhol már keletebbre is számíthatunk záporokra, akár zivatarokra.
Az északnyugati szél éjszakára mérséklődik. Holnap a délies szelet kísérhetik nagy területen élénk, helyenként erős lökések.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 8 fok között alakul, de az északi völgyekben gyenge fagy is lehet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 18 és 23 fok között várható.
MTI
