Hideg éj után enyhe nap vár ránk csütörtökön

Csütörtökön napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel - utóbbiak keleten időszakosan jobban összeállhatnak -, majd nyugat felől megnövekszik a felhőzet.



Holnap délutántól a Dunántúlon elszórtan, késő estétől néhol már keletebbre is számíthatunk záporokra, akár zivatarokra.

Az északnyugati szél éjszakára mérséklődik. Holnap a délies szelet kísérhetik nagy területen élénk, helyenként erős lökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 8 fok között alakul, de az északi völgyekben gyenge fagy is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 18 és 23 fok között várható.

