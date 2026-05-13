Két embert gázolt el szándékosan egy pécsi parkolóban, elítélték

A Pécsi Törvényszék kedden megtartott nyilvános tárgyaláson meghozott ítéletével a vádlottat több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete és közúti veszélyeztetés bűntette miatt - halmazati büntetésül - kilenc év fegyházra, tíz év közügyektől eltiltásra és végleges hatályú járművezetéstől eltiltásra ítélte. Rendelkezett arról, hogy a vádlott a kiszabott szabadságvesztésből feltételes szabadságra nem bocsátható. Kötelezte a vádlottat több mint 1.000.000 forint bűnügyi költség államnak történő megfizetésére, amelyből 621.000 forintot egy, már jogerősen elítélt terhelttel egyetemlegesen köteles megfizetni.

A bíróság által megállapított tényállás lényege szerint a vádlott és - elkülönítés folytán - már jogerősen elítélt férfi testvérek, haragos viszonyban állnak a sértettek családjával.

2024. május 17-én a délelőtti órákban a két sértett férfi egy pécsi belvárosi üzletházban találkozott a vádlottal és annak barátnőjével, akiket megkergettek, de nem bántalmaztak.

A vádlott értesítette rokonságát az őket ért sérelemről, mire hozzátartozói, közöttük a testvére is megjelentek az üzletház szomszédságában található parkolóban. Eközben a két sértett férfi egy közeli mezőgazdasági boltban bozótvágót vásárolt, majd szintén a parkolóba mentek, ahol találkoztak a terheltek családtagjaival. A két társaság között szóváltás alakult ki, egymást kölcsönösen fenyegették.

A sértettek a járdán tartózkodtak, amikor váratlanul megjelent a vádlott egy gépkocsit vezetve: a járművel a járdára felhajtott, a gépkocsit célirányosan a sértettek felé kormányozta és azzal elütötte mindkettőjüket. Az ütközés erejétől mindkét sértett a levegőbe repült, majd a földre estek. A vádlott ekkor lehajtott a járdáról, az úttest jobb oldalára tért, majd onnan visszafordult úgy, hogy útját a járdán folytatta. A járdán több gyalogos sétált, akik a vádlott által vezetett gépkocsi elől sietve vagy futva tértek ki, hogy a vádlott ne üsse el őket. A vádlott a járművel a járdán haladva ismételten megpróbálta elütni az egyik sértett férfit, azonban annak sikerült ez elől kitérnie.

A vádlott ekkor a parkolóba hajtott a gépjárművel, ahol a testvére várta őt. A vádlott megállt az autóval, testvére beült a jobb első ülésre, majd a terheltek a gépkocsival a helyszínről elmenekültek. A rendőrhatóság járőrei egy másik forgalmas belvárosi utcán fogták el őket. A gépkocsit ekkor már a vádlott testvére vezette.

Az egyik sértett férfi az elütés következtében nyolc napon túl, a másik nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A vádlott szándéka a sértettek életének kioltására irányult, a halálos eredmény bekövetkezésének elmaradása a szerencsés véletlenen múlt.

A vádlott a gépkocsinak a járdán történő vezetésével az ott közlekedő gyalogosok életét és testi épségét veszélyeztette.

A vádlott testvére azért szállt be a járműbe és vezette a gépkocsit, hogy a sértettek elütéséért felelős személy személyazonossága a büntetőeljárás során ne legyen megállapítható. Őt a bíróság bűnpártolás bűntette miatt 2025 szeptemberében jogerősen egy év börtönre és kettő év közügyektől eltiltásra ítélte.

Az ítélet ellen a vádlott, a védője és az ügyész is fellebbezést jelentett be, így a határozat nem jogerős.