Jótékony célra ajánlják fel végkielégítésüket a leköszönt kormány tagjai
2026. május 14. csütörtök 15:10
Az új kormánynak minden lehetősége megvan arra, hogy naprakész, pontos adatokból dolgozzon, az előző kabinet mindent megtett, hogy rendezett állapotban adja át az országot - közölte Gulyás Gergely, korábbi Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön, a Facebook-oldalán élőben közvetített sajtótájékoztatón.
A leköszönt tárcavezető Navracsics Tibor, korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszterrel, Bóka János, korábbi európai uniós ügyekért felelős miniszterrel és Lantos Csaba leköszönt energiaügyi miniszterrel tartott közös tájékoztatót a kormányzati átadás-átvételről.
Gulyás Gergely köszönetet mondott azoknak a köztisztviselőknek, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy az átállás zökkenőmentes legyen.
Jelezte: az átadás-átvétel kapcsán számtalan információ, tévedés, vádak és viszontvádak hangzanak el. "Mi úgy gondoljuk, hogy nemcsak a vereséget kell méltósággal viselni, hanem a győzelmet is" - fogalmazott.
Kijelentette: "Az elmúlt négy hétben mindent megtettünk annak érdekében, hogy tudomásul véve a választópolgárok döntését, rendezett állapotban adjuk át az országot az új kormánynak".
Magyar Péter miniszterelnök szerdai felvetésére közölte: a leköszönt kormány tagjai az őket törvény szerint megillető végkielégítésüket egy kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlják fel.
MTI
