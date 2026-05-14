Juhász Dorka leghamarabb vasárnap kezdheti meg a szezont
2026. május 14. csütörtök 15:32
Lábsérülése miatt leghamarabb vasárnap kezdheti meg az észak-amerikai női liga (WNBA) idei szezonját Juhász Dorka, a Minnesota Lynx magyar kosarasa.
A 26 éves válogatott játékos - akit az Euroliga-idény legjobbjává választottak - középtalprándulás miatt nem léphetett pályára csapata első két mérkőzésén, és csütörtökön (ma) a Dallas Wings otthonában sem lesz még hadra fogható.
Az ESPN sportcsatorna szerint a klubvezetés ezúttal is egy nappal a kezdés előtt döntött úgy, hogy nem nevezi őt a meccskeretbe, az viszont elképzelhető, hogy vasárnap a Chicago Sky elleni hazai bajnokin már bevethető lesz. A Lynx jelenleg 1/1-es győzelmi mérlegnél tart.
Juhász nemrég az Euroligában és a török bajnokságban is ezüstérmet nyert a Galatasarayjal.
MTI
