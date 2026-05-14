Összevertek az utcán egy férfit Pécs belvárosában

Elfogták a rendőrök a hétvégi pécsi verekedés feltételezett elkövetőit.

Május 8-án este több bejelentés is érkezett a rendőrségre arról, hogy Pécs belvárosában, a Bajcsy-Zsilinszky utcában verekednek.

Az egyenruhások már csak egy vérző fejű férfit találtak a helyszínen, akit többen fémrudakkal, macsétával bántalmaztak az utcán.

A sértett súlyosan megsérült, a mentők kórházba szállították. A támadók elmenekültek, de a rendőrök hamar azonosították őket. Kiderült ugyanis, hogy a sértett jól ismerte támadóit.

Aznap este a sértett a rokonaival és a barátaival beszélgetett az üzletük előtt, amikor egy autó állt meg előttük.

Először egy nő pattant ki a járműből, aki a kialakuló vita hevében egy gázspray-vel fújt a sértett felé, majd megjelentek a fiai mindenféle eszközökkel a kezükben, és ütni kezdték a férfit. Ezután sietve távoztak.

A rendőrök a napokban fogták el az 53 éves nőt és a 23 éves fiát, kihallgatásukat követően őrizetbe vették őket, és kezdeményezték a letartóztatásukat.

A nőt csoportosan elkövetett garázdasággal, fiát csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdasággal, valamint súlyos testi sértéssel is gyanúsítják a nyomozók, míg a nő 62 éves férje ellen - aki az autót vezette - bűnsegédként, csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt nyomoz a Pécsi Rendőrkapitányság.

A nő másik fiát az ellene kiadott elfogatóparancs alapján május 13-án este Fejér vármegyében fogták el a rendőrök, majd őrizetbe vették.

