Összevertek az utcán egy férfit Pécs belvárosában
2026. május 14. csütörtök 12:38
Elfogták a rendőrök a hétvégi pécsi verekedés feltételezett elkövetőit.
Május 8-án este több bejelentés is érkezett a rendőrségre arról, hogy Pécs belvárosában, a Bajcsy-Zsilinszky utcában verekednek.
Az egyenruhások már csak egy vérző fejű férfit találtak a helyszínen, akit többen fémrudakkal, macsétával bántalmaztak az utcán.
A sértett súlyosan megsérült, a mentők kórházba szállították. A támadók elmenekültek, de a rendőrök hamar azonosították őket. Kiderült ugyanis, hogy a sértett jól ismerte támadóit.
Aznap este a sértett a rokonaival és a barátaival beszélgetett az üzletük előtt, amikor egy autó állt meg előttük.
Először egy nő pattant ki a járműből, aki a kialakuló vita hevében egy gázspray-vel fújt a sértett felé, majd megjelentek a fiai mindenféle eszközökkel a kezükben, és ütni kezdték a férfit. Ezután sietve távoztak.
A rendőrök a napokban fogták el az 53 éves nőt és a 23 éves fiát, kihallgatásukat követően őrizetbe vették őket, és kezdeményezték a letartóztatásukat.
A nőt csoportosan elkövetett garázdasággal, fiát csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdasággal, valamint súlyos testi sértéssel is gyanúsítják a nyomozók, míg a nő 62 éves férje ellen - aki az autót vezette - bűnsegédként, csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt nyomoz a Pécsi Rendőrkapitányság.
A nő másik fiát az ellene kiadott elfogatóparancs alapján május 13-án este Fejér vármegyében fogták el a rendőrök, majd őrizetbe vették.
Forrás: police.hu
