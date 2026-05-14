2026. május 14. csütörtök 10:47

Hármas karambol a 6-oson, egy utas beszorult

Egymásba hajtott három autó a 6-os főút 227-es kilométerénél, Botykapeterd határában csütörtökön délelőtt.

 

 

A középső járműben ülő utas beszorult a gépkocsiba, a szigetvári hivatásos tűzoltók emelték ki az összetört járműből.

A helyszínre mentő érkezett.

A főút érintett szakaszán forgalomkorlátozás van érvényben.

Forrás: Katasztrófavédelem