Hármas karambol a 6-oson, egy utas beszorult
2026. május 14. csütörtök 10:47
Egymásba hajtott három autó a 6-os főút 227-es kilométerénél, Botykapeterd határában csütörtökön délelőtt.
A középső járműben ülő utas beszorult a gépkocsiba, a szigetvári hivatásos tűzoltók emelték ki az összetört járműből.
A helyszínre mentő érkezett.
A főút érintett szakaszán forgalomkorlátozás van érvényben.
Forrás: Katasztrófavédelem
