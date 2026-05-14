Alapítványi támogatásban részesült a madárbarátok baranyai bázisa

A Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány több mint 9,9 millió forinttal támogatja a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Sumonyban található bázisát.

A több mint 45 éves múltra visszatekintő madárvonulás-kutatás elöregedett központi épületét cserélik le egy modern, a mai kor követelményeinek megfelelő létesítményre. A Sumonyban található kutatóállomás nem csupán helyi jelentőségű: az ország legrégebbi, folyamatosan működő madárgyűrűző állomásáról van szó - közölte a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány csütörtökön az MTI-vel.

Az MME Baranya Megyei Csoportja 1981 óta végzi itt munkáját, amelynek részeként eddig több mint 539 ezer madarat gyűrűztek meg 162 különböző fajból. Az állomás éves szinten 120-140 önkéntest és táborozót fogad, de a látogatók száma - az osztálykirándulásoknak és szakmai gyakorlatoknak köszönhetően - ennek többszöröse.

A kutatómunka központjaként szolgáló épület felett eljárt az idő. A több mint 35 éve épült faház szerkezeti biztonsága már csak statikai megerősítésekkel volt fenntartható, állapota pedig méltatlanná vált az itt folyó szakmai munka rangjához.

Az MME kérelme egy olyan új, korszerű állomás megvalósítására irányult, amely képes kiszolgálni a jövő természetvédő generációit is. A munkálatok 2026 tavaszán a bontással kezdődtek meg, az új ház építése pedig az év második felében várható.