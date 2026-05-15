Majd' egy méterrel emelkedik a Duna vízszintje Mohácsnál

A következő napok során kissé emelkedik a Duna vízszintje Mohácsnál is.



Pénteken reggel 95 centiméter volt a vízállás Mohácsnál, jövő szerdára pedig már 177-es vizet várnak a szakemberek.

A Duna a magyarországi, felsőbb szakaszain jelenleg is árad, azaz a kissé nagyobb víznek várhatóan még ezt követően is lesz utánpótlása.

A folyó vízállása mindezek dacára továbbra is igen alacsony.

