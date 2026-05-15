Hiába vártuk, nem nyit ki nyáron a Pollack Strand, elkezdődik viszont a megújítása

A Pécsi Tudományegyetem tulajdonában lévő Pollack Strand hamarosan megújul, melynek köszönhetően 2027-től az eddigi három helyett jóval hosszabb, hét hónapos szezon, és hosszú távon biztosított működés várja majd a pécsieket.

A fejlesztés a város lakóit, az egyetemi hallgatókat és a helyi sportéletet egyaránt szolgálja. A kivitelezés heteken belül indulhat, ezért a strand megnyitására idén nem lesz lehetőség.



A Pécsi Egyetemi Atlétikai Club (PEAC) és a Pécsi Tudományegyetem (PTE) átfogó fejlesztést indít a Pollack Strandon annak érdekében, hogy a létesítmény hosszú távon biztonságosan, kiszámíthatóan és magasabb színvonalon szolgálhassa a pécsieket.

A beruházás azért kiemelt jelentőségű és sürgős, ugyanis a jelenlegi állapot már nem tenné lehetővé a megbízható működést.

A közbeszerzés lezárultát követően induló beruházás eredményeként a Pollack Strand működése várhatóan évtizedekre stabilan biztosítottá válik.



A kivitelezés a PEAC által megpályázott és elnyert TAO forrásból, valamint a PTE által biztosított önerőből valósul meg, szigorú határidők mellett. A fejlesztés a teljes medencét és az infrastruktúrát egyaránt érinti, így a strand a kivitelezés idején nem üzemeltethető - ennek következtében a létesítmény 2026 során nem nyithat ki.



A beruházás azonban jelentős előrelépést hoz:



• teljeskörűen megújul a medence és a gépészet,

• új öltözők és zuhanyzók épülnek,

• korszerűbb és komfortosabb környezet jön létre.



A legfontosabb változás, hogy a strand a jövőben nem csupán a három hónapos nyári időszakban, hanem már áprilistól egészen októberig, mintegy hét hónapon keresztül lesz nyitva annak köszönhetően, hogy fűthető lesz a medence.

Ez a fejlesztés egyszerre szolgálja a pécsi lakosok szabadidős lehetőségeit, az egyetemi polgárok mindennapi rekreációját, valamint a helyi sportéletet. A beruházás bruttó 367 millió Ft, a PEAC által elnyert TAO forrásból valósul meg, melyhez a PTE várhatóan további bruttó 150 millió Ft forrást biztosít.



A Pollack Strand a tervek szerint 2027 tavaszán nyithat meg újra, immár egy megújult, hosszabb szezonban működő, stabil és korszerű létesítményként.