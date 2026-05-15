Nepomuki Szent János ünnepére és a Tour de Hongrie-ra készül Mohács

Eseményekben rendkívül gazdag napra készül Mohács: egészen biztosan nemcsak a helyiek, hanem a távolabbról érkezők közül is sokan lesznek kíváncsiak a mohácsi Nepomuki-ünnepségre, valamint a sporttörténeti pillanatra, a Tour de Hongrie királyetapjának mohácsi rajtjára.

A mohácsi Deák térről szombaton délben elrajtoló 188 km hosszú, több mint 2000 méternyi szintemelkedést tartalmazó etap kulcsfontosságú lesz az összetett győzelem szempontjából.

A rajtceremónia délelőtt tizenegy óra előtt tíz perccel kezdődik, majd déltől a mezőny lassú rajttal halad végig Mohácson a Deák tér, Bakács utca, Kóló tér, Bajcsy-Zsilinszky utca, Felső-Dunasor utca, Kisfaludy utca, Szent János utca, Gőzhajó utca, Jókai Mór utcaútvonalon, hogy Mohácsot elhagyva Kölked felé vegyék az irányt.

A szervezők az útvonal több pontján is látványos akcióelemekkel várják a szurkolókat, lényegében az összes mohácsi nagyrendezvényből - mint például a busójárás, a babfőző fesztivál - ízelítőt kínálnak.

A mohácsi rajtot követően a Villányi-hegység felé kanyarodik a mezőny.

A Villány-Harkány-Siklós hurkot követően érkeznek meg a versenyzők Pécsre, ahol a Bárány út meredekét négyszer is le kell küzdeniük, mielőtt az Állatkert előtt célba érnének.

(A verseny teljes útvonalán forgalomkorlátozásra, egyes időszakokban teljes lezárásokra kell számítaniuk az arra közlekedőknek.)



Ugyancsak szombaton rendezik Mohácson Nepomuki Szent János ünnepét.

A vízen járók védőszentje emlékére a múlt századból eredő szokás szerint a dunai hajósok, molnárok és halászok májusban tartották látványos ünnepélyüket Mohácson, ami az egész környékről sokakat vonzott a Duna-partra.



A múlt század második felétől - nyilván nem véletlenül - feledésbe merült a hangulatos esemény, de 1989 óta újra élő hagyománnyá vált, s egyben nagy sikerű majálissá nőtte ki magát.

A látogatottsága ugyan nem vetekszik a busójáráséval, de évről-évre többen hallgatják az állandó programmá vált fúvóskoncertet a hajókikötőben, majd gyönyörködnek a folyó vízét borító mécsesekben, azaz a jánoskákban.

Ahogy az ezt megelőző esztendőkben, a jánoskázás és az azt követő tűzijáték idejére a legutóbbi ünnepségen is teljesen megtelt a Duna-parti sétány érdeklődőkkel.

A Nepomuki-ünnepen természetesen a hagyományos elemek, a helyi együttesek, művészeti csoportok, alkotó közösségek fellépése, koncertje, bemutatkozása idén sem marad el, s persze idén is lesz tűzijáték, a napot pedig utcabál zárja.

Íme a rendezvény részletes programja:

10:00: 54. Schneider Lajos Népdaléneklési és Népzenei Találkozó és Verseny a Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskolában



14:00 Kézműves vásár a Szabadság utcában



14:30 Céhzászlós felvonulás a Polgármesteri Hivataltól a Szent Mihály térre



15:00 Liturgia a Nepomuki Szent János szobornál a Szent Mihály téren, majd koszorúzás a révben



15:30 Sétakompozás a Mohácsi Fúvószenekar közreműködésével



16:00-02:00 Kulturális és zenei programok az Erzsébet téri színpadon (Milleniumi Emlékmű)



20:00 A csónakosok megáldása a Duna-parton



21:00 Jánoskázók indulása a Sokacrévből



21:30 Tűzijáték a Dunán



22:00 Utcabál a Póló zenekarral a Millenniumi emlékműnél

Erzsébet téri szabadtéri színpad (Milleniumi Emlékmű előtt) programja:

16:00 MBanD zenekar



16:45 Mohácsi Sokacok Olvasókörének gyermek és ifjúsági tánccsoportja



17:30 Sky Dance Group Mohács és Bóly csapata



18:15 Orchestar Mirabolan



19:00 Baráth Kata



19:45 Mohácsi Fúvószenekar



22:00 Utcabál a Póló zenekarral

A programok ingyenesek!

