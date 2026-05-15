Pécsi buszsofőr, Panka Csaba kapta meg idén a Magyar Közlekedési Szövetség díját!

Május 11-e 2015 óta a közlekedési kultúra napja Magyarországon. A nap, amely nemcsak a figyelemfelhívásról szól, hanem egy lehetőség a kölcsönös tisztelet, figyelmesség és jó példamutatás gyakorlására is a közösségi közlekedésben.



A közlekedési kultúra napjának fő üzenete, hogy a közlekedésben résztvevők együttműködése, egymásra figyelése, szabálykövető magatartása mindennap figyelmet érdemel és egyben méltó alkalom arra is, hogy elismerjük mindazok áldozatos munkáját, akik nap mint nap a közlekedés biztonságáért dolgoznak.

2026-ban a Magyar Közlekedési Szövetség (MKSZ) jóvoltából a Tüke Busz Zrt. autóbusz-vezetője, Panka Csaba részesült elismerésben, aki 1987-ótadolgozik Pécsett autóbusz-vezetőként, közel 40 éves munkája során bizonyította elkötelezettségét a pécsi közösségi közlekedés iránt, szakmai tudásával és példamutató hozzáállásával sok ezer pécsi utas mindennapját segítette. A díjat Skutnik Tibor, a Tüke Busz Zrt. vezérigazgatója adta át.



- Akkor vezetünk jól, ha abban fontos az egymásra figyelés, a segítőkészség és a kölcsönösség - Panka Csaba gondolatai.



- A jó gazda gondosságával vigyázzunk a ránk bízott autóbuszra, figyeljünk oda utasainkra munkánk során, autóbusz-vezető kollégaként legyünk csapat azon a buszon, amellyel mindennap dolgozunk - így foglalja össze Panka Csaba azokat az elvárásokat, amelyeket önmaga és a vele egy járművön dolgozó kollégák együttesen vallottak a napi feladatokról. A Magyar Közlekedési Szövetség által díjazott pécsi autóbusz-vezető ma már nyugdíjas, de a Tüke Busz Zrt. részmunkaidős munkatársaként továbbra is szállít utasokat a Kertvárosból és a Főpályaudvarról induló járatokon.



- A Zipernowsky-s érettségit követően gondolkodtam egyetemi vagy főiskolai tanulmányokban, de abban az időben B-s jogosítvánnyal is lehetett jelentkezni autóbusz-vezetőnek és egy 100 órás tanfolyam elvégzését követően máris a volánnál találtam magam.Az elmúlt 40 évben nem jutott eszembe, hogy más munkát keressek. Máig örömmel emlékszem vissza az első buszokra, amelyekkel dolgoztam (a BPV-057 és az IIP-796) - meséli Panka Csaba. - A30-as, a 31-es, 31Y-os (akkoriban Főpályaudvar - Hősök tere, illetve Főpályaudvar - György akna) és 41-es vonalán szállítottam az utasokat, akikkel jó viszonyban voltam, sokukkal volt egészen közvetlen a kapcsolat, ez idő alatt lettek kisgyerekből felnőttek, és ma már az ő gyermekeiket viszem óvodába vagy éppen iskolába. Az egykori utasok máig megismernek az utcán, rám köszönnek,beszélünk néhány szót, talán abban az időben jobban is figyeltünk egymásra - emlékszik vissza a korábbi időkre az MKSZ pécsi kitüntetettje.



- A munka és a napi rutin idővel azt hiszem hivatássá érett bennem, azokkal szerettem dolgozni, akik hozzám hasonlóan szerettek tiszta, rendezett busszal dolgozni, vigyáztak a járműre, odafigyeltek az utasokra és a biztonságos közlekedést tartották szem előtt.



A Főpályán jó közösség volt, előfordult, hogy csak pl. 13:00-kor indultam volna az első járatba, de délben már bent beszélgettünk azokkal, akik épp pihenőidőn vagy ebédszüneten voltak.



A közlekedésben dolgozni nem elsősorban munkát jelentett nekem. A foci, a barkácsolás és a biciklizés mellett ez a munka is szinte a hobbim lett: kollégáimmal országos járművezetői vetélkedőkre jártunk a 2000-es években, amelyeket évente rendeztek különböző városokban. Emlékszem, a versenyeken 300 KRESZ tesztfeladatot kellett kitölteni alig egy óra alatt, emellett ügyességi, gyakorlati, rutin feladatokat kellett megoldani az akkor induló harminc csapatnak. A legjobb eredményünket 2005-ben értük el, akkor nyolcadikak lettünk csapattársaimmal a budapesti vetélkedőn, és a helyi közösségi közlekedési szolgáltatók között mi értük el a legjobb eredményt, erre máig büszke vagyok.



Nagyon örülök a Magyar Közlekedési Szövetség díjának, amely hatalmas elismerés számomra, a sok évtizedes munkám után. Úgy vélem, ez a díj visszaigazolás is egyben, hogy a közlekedésben csak akkor vezetünk jól, ha abban fontos az egymásra figyelés, a segítőkészség és a kölcsönösség.

