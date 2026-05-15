2026. május 15. péntek 16:07

Pécs-Villány-Mohács: vége a pótlóbuszozásnak

Május 13-ról 14-re és 14-ről 15-re virradó éjjel MÁVBuszok közlekedtek Villány és Mohács között, karbantartás miatt.

 

 

A munkálatok befejeződtek, így ismét korlátozás nélkül járnak a vonaton az érintett szakaszokon.

 

 

 

 

Forrás: MÁV